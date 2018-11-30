В Германии предложили США и ЕC блокировать корабли РФ за морской конфликт с Украиной 1 30.11.2018, 20:46

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Об этом заявила соратница канцлера Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют одним из ее вероятных преемников.

США и Евросоюз должны рассмотреть вопрос закрытия своих портов для российских судов, идущих из Азовского моря.

Об этом 30 ноября в Берлине (Германия) заявила генсек немецкой партии "Христианско-демократический союз" Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает gordonua.com со ссылкой на Reuters.

Такие действия должны стать ответом на захват Россией украинских военных кораблей в Черном море, отмечает политик.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что такие меры должны действовать до тех пор, пока ситуация с Украиной не разрешится.

25 ноября РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые собирались пройти через Керченский пролив в Азовское море. Из 24 захваченных украинцев трое получили ранения.

ФСБ возбудила против украинских военных уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ о незаконном пересечении государственной границы. 27-го и 28 ноября "суды" в Керчи и Симферополе приняли решения взять под стражу украинских моряков.

30 ноября "уполномоченный по правам человека" в аннексированном Крыму Людмила Лубина заявила, что всех украинских моряков перевезли в Москву. Троих моряков поместили в больницу СИЗО "Матросская тишина", остальных доставили в СИЗО "Лефортово".

США осудили действия России, назвав их проявлением агрессии, Евросоюз выразил обеспокоенность применением силы со стороны РФ. Заявления с требованием освободить украинских моряков опубликовали также НАТО и ОБСЕ.