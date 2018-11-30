Марек Сикора: В идеале минскому «Динамо» стоило бы обходиться силами белорусов 30.11.2018, 20:56

Марек Сикора

Бывший главный тренер минчан поделился советом нынешнему руководству клуба.

"В идеале "Динамо" стоило бы обходиться силами белорусов. Пусть бы их было девяносто процентов в составе! Найти иностранцев и хорошего тренера — это всегда вопрос денег. Но я вам так скажу: нехватка качественных игроков — не только проблема Беларуси. Для Чехии она тоже актуальна. Все ищут причину, почему чешский хоккей не успевает за лидерами мирового хоккея.

Думаю, на первом месте — высокие зарплаты у молодых хоккеистов. Только начнут играть, так их сразу забирают в Северную Америку. Раньше у нас было порядка 60 игроков в НХЛ, а теперь всего около 30...", — цитирует Марека Сикору tut.by.