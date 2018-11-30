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Трамп: Встречу с Путиным отменил из-за действий РФ в Керченском проливе

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  • 30.11.2018, 21:11
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Дональд Трамп

Президент США назвал «единственную причину» отмены переговоров с Путиным.

Президент США Дональд Трамп по просьбе журналистов еще раз прокомментировал причину отмены двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает РБК.

Американский лидер подчеркнул, что действия России в Керченском проливе стали единственной причиной такого шага. Комментарий Трампа прозвучал перед его встречей с премьером Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20.

«Нам не нравится, что произошло, мы не довольны тем, что случилось <…> Исходя из того, что произошло с кораблями и моряками, это была единственная причина [отмены встречи]», — сказал Трамп. Трансляцию показал телеканал ABC News.

Президент США также выразил надежду, что Россия и Украина смогут урегулировать этот конфликт, поскольку надеется на скорую встречу с российским лидером.


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