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Фотофакт: Конфеты «Аленка» от «Коммунарки» продаются в обертке на китайском языке

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  • 30.11.2018, 21:44
  • 2,847

Конфеты на китайском языке продаются в Минске в ограниченных количествах.

Художница Ника Сандрос разместила в своем фейсбуке фото обертки на китайском языке.

В отделе экспорта «Коммунарки» вопросу nn.by не удивились: «Если такие конфеты и есть в продаже, то в очень ограниченном количестве и только в фирменных магазинах где-нибудь в центре Минска. Есть обертки и на английском языке, и на китайском».


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