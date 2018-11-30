В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна

В Керченском проливе столкнулись два грузовых судна4
- 30.11.2018, 22:01
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Суда столкнулись в ожидании прохода в Азовское море.
30 ноября в районе Керченского пролива столкнулись грузовые суда Lady Maria и Azov Concord. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на FleetMon.
Оба судна шли из румынского порта Констанца в Азовское море, одно – в украинский порт, другое – в российский.
В Черном море они ожидали разрешения пройти под Крымским мостом.
В ходе столкновения Lady Maria получило повреждение винта, Azov Concord потеряло якорь с цепью.
После инцидента судно Azov Concord встало на якорь в районе Керченского пролива, Lady Maria отправилось в российский порт Анапа.