Через десять лет в Швеции не останется наличных денег 1 30.11.2018, 22:19

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Несколько тысяч жителей Швеции уже даже вживили чипы для оплаты себе под кожу.

В Швеции доля наличных снизилась до рекордного 1% объема экономики. Об этом сообщает ITC.ua. При этом последний процент — самый сложный и дорогой в плане его замены безналичными платежами, передает liga.net.

По словам Сесиллии Скингсли, заместителя главы Riksbank, Центрального банка Швеции, большинство жителей страны уже отказалось от наличных и не испытывает каких-либо неудобств. В возрастной группе 18 — 24 года 95% покупок совершается только электронно, а универсальное приложение для мгновенной оплаты Swish, поддерживаемое всеми банками Швеции, было загружено более чем половиной населения.

При этом процесс отказа от наличных только ускорился, когда правительство разрешило бизнесу отказываться принимать их в качестве оплаты за товары и услуги. Сегодня любой ресторан, банк или магазин в Швеции может повесить на входе объявление с указанием, что не принимает наличные деньги, и число таких безналичных торговых точек постоянно растет. Даже огромная торговая империя Ikea сейчас задумывается о полном отказе от наличных: так, администрация одного из магазинов сети, находящегося в городе Евле, решила отказаться от кэша, когда подсчитала, что в городе лишь 1,2 человека из 1000 платят наличными, в то время как хранение и инкассация банкнот и монет требует времени и расходов — по их подсчетам, 15% времени сотрудников уходило на задачи, связанные с оборотом наличных денег.

Несколько тысяч жителей Швеции уже вживили чипы для оплаты себе под кожу, чтобы жестами оплачивать небольшие покупки и проезд на общественном транспорте.

Таким образом, заключает Скингсли, вскоре в Швеции просто не останется мест, где принимают наличные. «С учетом последних трендов последняя банкнота поступит в Банк Швеции к 2030 году», — прогнозирует она.