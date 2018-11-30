Как китайский бизнес разрушает экономику Беларуси 3 30.11.2018, 22:29

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Не текут под белорусско-китайский технопарк «Великий камень» желаемые инвестиции.

В Беларуси царит мода на английский и китайский языки. Английский учат, чтобы уехать из страны, китайский — на случай, если это не удастся. Как говорят, в каждой шутке только доля шутки.

Вслед за товарами из Китая Беларусь принимает китайские кредиты, инвестиции, технологии, а также рабочую силу. Александр Лукашенко даже советует белорусам учиться у китайцев трудолюбию и ответственности. А порядочное отношение со стороны Пекина ставит в пример корыстной Москве. Но раз за разом проекты с китайским присутствием заканчиваются скандалами.

Свежий пример — Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, против которого протестовали местные жители, вынужденные терпеть вонь. Как выяснили журналисты, оборудование завода было куплено у австрийской компании, но китайцы сильно «нахимичили» с его запуском. Не все гладко и с проектом белорусско-китайского технопарка «Великий камень» под Минском: не текут под него желаемые инвестиции.

Подробнее о недостатках и скандалах в белорусско-китайском экономическом сотрудничестве, а также о том, поможет ли оно уменьшить зависимость Минска от Москвы, смотрите в расследовании «Белсата».