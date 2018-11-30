Белоруска вошла в число самых спортивных девушек на конкурсе «Мисс мира» 1 30.11.2018, 22:46

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Мария Василевич

Фото: belta.by

Девушки соревновались в беге, прыжках и плавании.

Победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич вошла в число самых спортивных девушек на конкурсе "Мисс мира" в Китае, передает БелТА.

Для соревнований в номинации "Мисс спорт" 118 участниц были разделены на 3 группы: красную, желтую и синюю. Они соревновались в беге, прыжках в длину и заплыве. В полуфинал спортивного раунда вышли 6 самых быстрых, ловких и выносливых из каждой команды, среди которых и "Мисс Беларусь - 2018" Мария Василевич.

По итогам командных соревнований победила красная группа, в составе которой была и белорусская участница. В индивидуальных зачетах победила "Мисс США" Мариса Бутлер, она автоматически попала в финал "Мисс мира - 2018".

Мария Василевич, войдя в топ лучших в номинации "Мисс спорт", получила дополнительные баллы, что дает ей больше шансов пройти в финал конкурса. Имя мисс мира станет известно 8 декабря.