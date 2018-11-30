Что мешает плохому танцору? 5 Сергей Стеблиненко

30.11.2018, 22:55

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илон маск

«Роскосмосу» помешали стать успешным четыре вещи - зима, весна, лето и осень.

Госкорпорация "Роскосмос" опубликовала отчет за 2017 год, в котором называет причину неудач - деятельность компании SpaceX, которой руководит Илон Маск.

Среди причин провала в сегменте выведения космических аппаратов называется "выход частных фирм США при содействии государства на мировой рынок пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков (в частности, фирмы SpaceX с семейством ракет-носителей Falcon)".

Также в достижении результатов "Роскосмосу" помешали санкции: "В сегменте космических аппаратов — препятствование оснащению российских космических аппаратов высококачественной импортной аппаратурой, обусловленное санкционной политикой западных государств, а также падение курса рубля по отношению к мировым валютам".

Потрясающе - ни слова по поводу собственной неспособности обеспечить некогда успешную и процветающую отрасль.

Напоминает старый советский анекдот о социалистическом сельском хозяйстве, которому мешали стать успешным четыре вещи - зима, весна, лето и осень...

Кстати, перечень "виновников" вступает в полное противоречие с официальной российской пропагандой, которая долгие годы издевалась над Маском, смеялась над санкциями и несла чушь о гибели доллара.

Да, и с импортозамещением как-то неудобно получилось...

Сергей Стеблиненко, Facebook