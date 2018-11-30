Минчане: Когда это все закончится, эти подорожания 1 30.11.2018, 23:08

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Завтрашний день встретит белорусов разными подорожаниями.

Сильнее всех почувствуют наступление календарной зимы курильщики: сигареты подорожают сразу на 5-15 копеек за пачку. Ощутимо, в отличие от топлива, цены на которое растут регулярно, но только по копейке в неделю, пишет «Белсат».

«Подорожание ощущается. Но лучше так, чем резко. За одну ночь, как это было раньше. Успела морально привыкнуть».

«Когда это все закончится, эти подорожания. Бьет по карману, особенно пенсионеров».

«Немного неприятно. Хотя и по копейке, но не очень», — говорят жители Минска.

Еще одна угроза для кошельков автовладельцев — с 1-го декабря действуют штрафы за летние шины. Завтра ГАИ начнет рейды. Первый раз без зимней резины — половина базовой — 12 рублей. Повторные нарушения обойдутся в сумму от 2 до 5 базовых штрафа. На смену резины у меня ушло около 30 рублей — немного больше одной базовой. Но безопасность на дороге важнее.

Тем, у кого нет автомобиля, расслабляться не придется — изменения ждут и их. Уже поднялись цены на проезд в Минской, Витебской и Гродненской областях. В ближайшие дни на 5 копеек подорожает проезд и на Могилевщине. А вот в столице пока решили цены не поднимать, Минский горисполком сначала будет изучать ситуацию.

Еще одно нововведение для тех, у кого официально нет доходов: завтра можно будет проверить, отнесло вас государство к «тунеядцам». Доступ к базе на Едином портале электронных услуг может получить каждый. Логин и пароль выдают в службе «одно окно». Но полные списки тунеядцев подготовят только через два месяца. С нового года тунеядцы должны готовиться по полному тарифу оплачивать некоторые жилищно-коммунальные услуги.

«Людям не так просто живется, и наверняка это будет для всех очень плохо. Особенно пенсионерам и тем, кто получает низкие зарплаты. А что можем сделать? Ничего не изменится».

«Цены поднимаются. Метро становится дороже. Стипендии поднимайте! Пожалуйста!» - жалуются минчане.

Но не всему же только расти. Для некоторых цены снижаются. Министерство антимонопольного регулирования завтра снижает тарифы на тепловую энергию. Правда, документ касается организаций, эксплуатирующих жилищный фонд. Нас с вами эта льгота не коснется.