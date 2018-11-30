РФ увеличивает количество боевой авиации в Крыму 2 30.11.2018, 23:23

Спутник обнаружил 16 самолетов СУ-27 различной модификации и 8 самолетов МиГ-29 на аэродроме Бельбек.

Спутник зафиксировал на открытых стоянках аэродрома Бельбек возле оккупированного Севастополя около 24 истребителей, а также 150 единиц спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий Украины, передает liga.net.

В частности, спутник обнаружил 16 самолетов СУ-27 различной модификации и 8 самолетов МиГ-29. Спутниковые снимки в высоком разрешении опубликованы на сайте министерства.

В министерстве говорят, что таким образом РФ может повышать возможности аэродрома по приему боевой авиации, в том числе стратегической.

"Такие действия Российской Федерации вновь подтверждают тот факт, что страна-оккупант рассматривает временно оккупированный Крым исключительно как очередную военную базу, чтобы держать в напряжении весь Европейский континент", - сказано в сообщении.

В ведомстве также отметили, что милитаризация Крымского полуострова приводит к необратимому вреду окружающей среде и убыткам для местного населения.

В апреле оккупанты построили на аэродроме Бельбек дополнительную полосу якобы для гражданских нужд.

Сегодня росСМИ сообщили, что во временно оккупированном Крыму оккупанты разместили дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С".