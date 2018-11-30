Землетрясение на Аляске: трассы раскололись как лед

Землетрясение на Аляске: трассы раскололись как лед1
- 30.11.2018, 23:38
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Есть угроза цунами.
Утром 30 ноября в северном американском штате Аляске произошло землетрясение магнитудой 7.0, в результате которого сильно пострадали дороги, а люди выбежали на улицу из домов и офисов. Тихоокеанскому побережью штата грозит цунами. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Fox News.
Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился примерно в 8 км к северу от Анкориджа, крупнейшего города Аляски. Цунами, которое сформируется в результате землетрясения, грозит заливу Кука в южной части штата, а также Кенайскому полуострову.
#Anchorage #Alaska Earthquake. Feel free to use/share. (Screen recording of Anchorage Snapchat area). #Earthquake #Tsunami pic.twitter.com/ZTpNt4942O— Sidney Lynn (@sid_lynnnn) 30 ноября 2018 г.
Местные службы в регионе предупредили жителей о необходимости переместиться на территории, расположенные значительно выше уровня моря.
Сейчас производится оценка уровня потенциальной угрозы для других территорий американского и канадского тихоокеанского побережья.