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Землетрясение на Аляске: трассы раскололись как лед

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  • 30.11.2018, 23:38
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Есть угроза цунами.

Утром 30 ноября в северном американском штате Аляске произошло землетрясение магнитудой 7.0, в результате которого сильно пострадали дороги, а люди выбежали на улицу из домов и офисов. Тихоокеанскому побережью штата грозит цунами. Об этом сообщает liga.net со ссылкой на Fox News.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился примерно в 8 км к северу от Анкориджа, крупнейшего города Аляски. Цунами, которое сформируется в результате землетрясения, грозит заливу Кука в южной части штата, а также Кенайскому полуострову.

Местные службы в регионе предупредили жителей о необходимости переместиться на территории, расположенные значительно выше уровня моря.

Сейчас производится оценка уровня потенциальной угрозы для других территорий американского и канадского тихоокеанского побережья.

Фото: twitter.com/RyanHobbsMMA

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