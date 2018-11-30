Съемочная группа видеожурнала Лиги Европы готовит сюжет о БАТЭ 30.11.2018, 23:37

Этот выпуск видеожурнала увидит свет 7 декабря.

На тренировке БАТЭ, которая прошла на борисовском стадионе "Городской", побывала съемочная группа видеожурнала Лиги Европы. Продюсер Афика Пол-Кемпбелл и оператор Майлз Мэсси, оба из Лондона, понаблюдали за подготовкой команды к выездному чемпионатному противостоянию с "Торпедо"-БелАЗом, а также пообщались с рулевым Алексеем Багой, полузащитниками Дмитрием Багой и Александром Глебом.

29 ноября журналисты прогулялись по минскому микрорайону Веснянка, где жили в детстве братья Баги, отмечает пресс-служба БАТЭ. В программе визита значилось и посещение матча группового раунда Лиги Европы-2018/19 между БАТЭ и венгерским "Види" (2:0).

Этот выпуск видеожурнала увидит свет в пятницу, 7 декабря.