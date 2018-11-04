Готовьте кошельки, товарищи за баранкой! Геннадий Гудков

4.11.2018, 8:14

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Режиму срочно нужны деньги.

Как надо стричь баранов? Если честно, то у меня лишь один совет: как можно чаще.

Может тогда они, наконец, поймут, за кого и для чего их вообще держат. Про шашлык (попадание в рай в поджаренном ядерным взрывом виде) на этот раз говорить не будем, слишком грустная тема.

Итак, в России, по данным ГАИ, более 42,5 миллионов автомобилей. Подавляющее большинство — частные, то есть принадлежащие гражданам страны и частным предприятиям. Количество роскошных членовозов, содержащихся за госсчет(то бишь за Ваши деньги), конечно, раз в 10 больше, чем в любой приличной стране мира, но на статистику сильно не влияет.

Если кто не слышал, Россия хоть и «поднялась с колен», но пребывает в затяжном кризисе: бизнес чахнет, народ дружно нищает, (ресурсы, бюджеты и прочие блага страны при этом, правда, успешно разворовываются), льготы урезаются, на пенсию скоро будут выкатывать либо на инвалидном кресле, либо уж сразу на катафалке.

Режиму срочно нужны деньги, а где ж их брать? Думаете, «в тумбочке»? Сильно ошибаетесь. В стране — десятки миллионов покорных граждан, готовых раскошеливаться по любому требованию властей. Например, 50 миллионов водителей. С каждых 100₽, которые владелец «железного коня» платит на АЗС, лишь 36,1₽ — плата за топливо, а 63,9₽ (!) — в бюджет. То есть ничем необъяснимое повышение цен на бензин в кризис на самом деле объясняется очень просто: проворовавшейся и обанкротившейся «вертикали власти», загнавшей экономику страны в ... (ну, сами знаете куда!), очень нужны Ваши деньги!

Но и 63,1% ей (вертикали) уже мало. Поэтому совсем скоро, в 2019, на Вас свалится очередной «налоговый маневр» нашего Правительства, и Вы будете осчастливливать чиновничью вертикаль аж на 71,27% с каждого рубля при заправке автомобиля. Залил бак на 1000₽ — считай, отдал коррумпированному государству 713 рублей. Наши правители рассуждают просто: раз граждане могут позволить себе ездить, не возмущаются, не ропщут — значит, у них есть деньги, которыми им придется поделиться с государством, то бишь с теми, кто там у руля. С теми, кто за счет бюджета картошку(мясо, капусту, сок— нужное подчеркнуть!) по тройной цене закупает, самые дорогие дороги в мире строит, домики уточкам рядом с дворцами возводит, «виолончельки Страдивари» по всему миру скупает и т.д. У всех этих прекрасных «друзей» государства свои увлечения и хобби, от собачек корги до войны на Ближнем Востоке и строительства космодромов.

Так что готовьте кошельки, товарищи за баранкой! В 2019 бензин пойдет по 50-55₽/л, если не больше. Кстати, а в других нефтедобывающих странах бензин стоит копейки. От 6-8 до 25 рублей за литр. В США бензин, например, стоит меньше доллара, во многих штатах значительно меньше. А зарплаты там, в отличие от РФ, в разы выше. Просто там власти не воруют, не купаются в роскоши, а в кризис всегда снижают цены. Но нам же весь мир — не указ, не так ли?

Но и это еще не все: тем, кто за баранкой, готовятся повысить штрафы, а также увеличить количество камер, особенно в тех местах, где они приносят наибольшее количество штрафов(про безопасность во власти сильно никто не заморачивается, главное — бизнес!). Только в Москве их установят на 2000 больше, а всего по стране их уже свыше 30.000 штук. Дорог у нас нет, мостов-эстакад не хватает, а по камерам и штрафам мы уверенно в мировых лидерах, как, впрочем, и по числу погибших и раненых в ДТП. В год камеры выдают на горА уже более 100 миллионов штрафов, ежегодный прирост — более 30%. Умножьте эту цифру хотя на 500₽ — получается неплохой сбор в пустеющие бюджеты.

И ведь все молчат. Значит, согласны. Молчат, когда грабят на АЗС через акцизы и пошлины, когда на самом безлюдном месте скоростного участка ставят «камеру на 90», а на на многополосных (без встречки) вылетных дорогах — на 60; когда вводят новые штрафы «по европейским нормативам» (при зарплате в стране чуть выше Северной Кореи), когда тысячам надолго перекрывают движение для «пролета» кортежей потерявших совесть «слуг народа», спешащих к очередному распилу или за заветной «корзинкой с колбасой».

Я бы на месте владельцев АЗС вывешивал подробные таблички на бензоколонках, чтобы люди видели, как нагло и бесцеремонно государство залезает каждому в карман, мало что давая взамен. Глядишь, вдруг люди прозреют и перестанут быть безропотным стадом?

Геннадий Гудков, Эхо Москвы