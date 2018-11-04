В Минтруда объяснили, почему у чиновников высокие пенсии 4.11.2018, 8:42

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О размере пенсий бывших госслужащих сотрудница министерства умолчала.

На сайте Министерства труда и социальной защиты 2 ноября прошла онлайн-конференция с заместителем министра Валерием Ковальковым и начальниками управлений. Среди прочего у чиновников спросили, действительно ли «самые высокие пенсии у бывших госслужащих и военнослужащих», пишет b-g.by.

«Министерство труда и социальной защиты не располагает данными о пенсиях военнослужащим. Что касается государственных служащих, то их пенсии за выслугу лет несколько выше пенсий по возрасту на общих основаниях. Более высокая пенсия – это определенная компенсация тех ограничений, которые установлены для них в период прохождения государственной службы», – ответила начальник управления организации пенсионного обеспечения главного управления пенсионного обеспечения Минтруда Елена Дронова.