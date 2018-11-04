Украинские СМИ: Москва держит Киев на крючке через Лукашенко 4.11.2018, 9:05

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В Украине рассказали про опасность дружбы с Минском.

Заявления Александра Лукашенко о готовности его страны включиться в разрешение конфликта на Донбассе озвучиваются исключительно с согласия главы РФ Владимира Путина.

Об этом в эфире ObozTV заявила блогер и журналист Лариса Волошина. По её словам, Лукашенко действует строго в рамках российской политики по отношению к Украине.

Эксперт обратила внимание на то, что Беларусь является крупным поставщиком нефтепродуктов для Украины. Она считает, что эти процессы регулируются напрямую из Москвы, таким образом, Украина находится на крючке у России, что опасно для страны.

"Потому что я хочу напомнить, что российская нефть в Украину идет через Беларусь. И это не может быть не с согласия Путина", - пояснила Волошина.

Журналистка напомнила о том, что некоторое время назад состоялись переговоры президента Украины Петра Порошенко с Александром Лукашенко. Встреча прошла в Гомеле. Лариса Волошина охарактеризовала это мероприятие, как "встречу двух председателей колхоза".

"Во-вторых, когда я все это смотрела - я была в шоке. Потому что я понимаю о дипломатии, я понимаю, что Беларусь является важной для Украины страной, безусловно. Но знаете, это как два председатели колхозов встретились в советские времена, сели за стол и переговариваются и там такая дружба и жвачка..." - возмутилась журналист.

Она напомнила о похищении российскими спецслужбами с территории Беларуси украинского гражданина Павла Гриба, а также о многочисленных фактах участия в войне на Донбассе на стороне террористов "Л/ДНР" белорусов.

"Мы видим, что фактически Беларусь сотрудничает с РФ. А то, что я увидела - это была не дипломатия. Это такая... толерантность к многовекторной циничной позиции господина Лукашенко", - подытожила Волошина.

26 октября Лукашенко встретился с президентом Украины Петром Порошенко на форуме в Гомеле. Он заявил, что Беларусь готова помочь урегулировать военный конфликт на Донбассе, потому что там гибнут "ни в чем не повинные люди".