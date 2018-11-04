На валютном рынке Беларуси может начаться волнение 4.11.2018, 9:12

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Источник: svoboda.org

За последнюю неделю белорусский рубль ослабел.

Курс доллара вырос на 0,3% до 2,1171, евро подорожал на 0,9% до 2,4207, а курс российского рубля увеличился на 0,3% до 3,2272. В целом к корзине национальная валюта упала на 0,4%.

Рост курсов всех трех иностранных валют, входящих в корзину, говорит о том, что падение рубля было связано с внутренними факторами. Как мы уже отмечали, конец старого и начало нового календарного месяца в Беларуси нередко сопровождаются дефицитом иностранной валюты на внутреннем рынке — это связано с операциями предприятий. С учетом этого, рубль может продолжить слабеть в ближайшие дни, однако в скором будущем не исключено его укрепление, пишет на сайте select.by Жанна Кулакова, финансовый консультант компании Teletrade (ООО «ТелетрейдБел»).

Ситуация на внешних рынках на минувшей неделе была спокойной, российский рубль не демонстрировал заметных колебаний, даже несмотря на значительное снижение нефтяных цен. С пиковых значений октября баррель Brent просел уже на 16% и сейчас торгуется около отметки 73 доллара. Это падение связано главным образом с наращиванием добычи в США, Саудовской Аравии, России и других странах, а также со снижением негативных ожиданий в отношении санкций против Ирана. Дальнейшее падение нефти — а такие риски существуют — усугубляет среднесрочные риски для российского рубля.

Курс доллара на международном рынке отошел от максимумов. Американская валюта ослабела против евро и ряда других валют — по этой причине курс евро на белорусском рынке вырос куда более заметно, чем курс доллара. На следующей неделе доллар может продемонстрировать заметные колебания по итогам промежуточных выборов в США.

Предсказать их итоги сложно, поэтому нужно быть готовым как к заметному росту, так и ко снижению курса американской валюты. Итоги выборов могут повлиять и на позиции российского рубля. В условиях политической неопределенности на предстоящей неделе мы можем стать свидетелями заметных колебаний курсов валют, в том числе и на белорусском рынке.