Мораторий на проверки он-лайн чеков не поддержан: ИП будут проверять 4.11.2018, 9:38

Предприниматели рискуют попасть под штрафные санкции и конфискацию товара.

Минэкономики сообщило объединению «Перспектива», что просьба о моратории на проверки документов, подтверждающих приобретение товара в России, не поддержана. В частности, такое решение принято потому, что министерство не может вводить такие моратории. Это прерогатива Лукашенко, пишет officelife.media.

Напомним, что проблема с онлайн-чеками у индивидуальных предпринимателей возникла еще летом. Россия ввела эту новую форму документов, но не все поставщики начали ее использовать. В итоге белорусские ипэшники при закупке мелких партий товара не получают полный пакет документов. В Беларуси они рискуют попасть по этой причине под штрафные санкции и конфискацию товара.

Ситуация, скорее всего, примет такой оборот с 1 января 2019 года. Именно с этого времени начнутся выборочные проверки ИП.

Предприниматели сейчас собирают подписи под обращением к Лукашенко. Они просят его о встрече и моратории на проверки упомянутых документов до наведения порядка в этой сфере в Российской Федерации.

Также среди просьб ИП есть и такая:

...Определение сектора розничного торгового индивидуального предпринимательства как отдельного института, то есть, иными словами, выделение в отдельную сферу регулирования указанного сектора экономики (ИП розничной торговли), с обеспечением максимально упрощенных условий ведения бизнеса (созданием новой альтернативной системы налогообложения на основе патента на торговлю).

ИП в обращении также жалуются на нечестную конкуренцию со стороны торговцев из Средней Азии.