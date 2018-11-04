Почему отказники не едут в сборную и почему в «Динамо» не меняется тренер 4.11.2018, 10:02

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На следующей неделе в Минске пройдет хоккейный Кубок четырех наций.

В нем примут участие сборные Беларуси, Латвии, Франции и Словении. Незадолго до старта на «Минск-Арене» прошла совместная пресс-конференция главы федерации хоккея Геннадия Савилова и главного тренера национальной команды Андрея Сидоренко. «Трибуна» приводит самые интересные цитаты.

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– Очень здорово, что турнир проходит в Минске, – говорит Сидоренко. – Играем дома, в Беларуси. Это накладывает ответственность – хочется выступить хорошо. Мы пригласили хоккеистов как из команд КХЛ, так и из внутреннего чемпионата. Хочется посмотреть их в деле, познакомиться поближе. И показать результат – это самое важное. Мы хотим выступить хорошо. Все делается для болельщиков. Тем более, что соперники достойные. Сборная Франции практически собирает свою команду. Приедут звезды, тот же Да Косту. Думаю, турнир получится очень интересным.

О дозаявке Костицыных и других игроков «Динамо»

– Я вам хочу сказать, что все делается для людей. Спасибо хоккеистам, что не отказали и хотят выступать за сборную. Хотели бы посмотреть на состав, приближенный к чемпионату мира.

О Мильчакове и Денисове

– Мильчаков играет постоянно, ему доверяют. Я слежу за ним, мы созваниваемся – хочу посмотреть его в деле. Седьмого числа он прилетит в Минск. У Володи Денисова была травма – растяжение боковых связок колена. Он восстановился и изъявил желание приехать и помочь. Очень радует, что ребята не отказывают, а хотят приехать и сыграть. Завтра он приедет в Минск. Более опытные игроки очень важны при становлении команды.

Об отсутствии Стася, Комарова, Стасенко и Бэйлена

– Они играют в КХЛ. Вы, наверное, знаете, что вопрос по легионерам еще не решен. Мы ведем разговор с ними. Ближе к чемпионату мира будет ясно, сыграют ли они. Феоктистов? Он выступает с белорусским паспортом.

О неудачном сезоне Павла Воробья

– Могу вам ответить на этот вопрос, когда поработаю с человеком. Тогда скажу, какие у него плюсы и минусы. Он потерял уверенность. Есть в парне и положительные качества: он амбициозный и хочет очень многого достичь. Его надо просто направить и подсказать.

О готовности возглавить минское «Динамо»

– Пока не могу ничего сказать, потому что сейчас занят вопросами сборной».

О реакции хоккеистов на вызов в сборную

– Трудностей не было. Было очень интересно разговаривать с ними. Они задавали интересные вопросы и, что очень важно, проявили небезразличие. Это мне понравилось. Встречался с ребятами, которые играют в КХЛ, с тем же Андреем Стасем. Им небезразлична судьба белорусского хоккея.

О Шаранговиче и Кульбакове

– Наверное, дней пять назад общался с Егором. Сказал, что меня немножко не устраивает его статистика: «В минус уходишь». Поговорили, обсудили бытовые вопросы. Заверил, что дела идут хорошо, он адаптируется к этим условиям и очень доволен. Конечно, радует Ваня Кульбаков. Он вытеснил основного вратаря и показывает неплохие результаты. Постоянно с ними на связи.

О разговорах с игроками сборной

– В контракте это не записано, и такой установки не было. Это личная инициатива. Я строю команду и должен найти контакт с хоккеистами. Иногда интересно общаться с ними, узнать, что происходит дома. Им, наверное, тоже приятно, когда есть общение с главным тренером».

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Ответил на вопросы журналистов и Геннадий Савилов, рассказав о задачах сборной и поделился мнением о старте «Динамо» в КХЛ. Местами он был очень красноречив.

– Большой хоккей на уровне национальных команд возвращается в Минск. Мы ждем, что сюда съедутся болельщики с периферии, и создадим все условия, чтобы все прошло на высочайшем уровне. Для этого подключили все возможные ресурсы. В этой международной паузе 5 белорусских сборных различных возрастов участвуют в разных турнирах. Две из них играют в Минске. Имея такую базу на «Чижовка-Арене», мы соединили два турнира. Думаю, массовость, которая ожидается от болельщиков, должна соответствовать уровню показанной игры. Поэтому ждем всех на хоккее и надеемся вас не разочаровать.

О дозаявке Костицыных и других игроков «Динамо»

– Если французы привозят в Минск сильнейшую команду, Да Коста, который, наверное, один обыграл нашу сборную на минувшем чемпионате мира, будет неправильно собирать «лайтовый» состав, чтобы просто посмотреть его в деле. Нужно показывать результат. Здесь, в Минске, нам не нужны сюрпризы с отрицательным знаком.

О задачах сборной на чемпионате мира

– Что значит делать акцент на сыгранности? Чтобы сборная поехала и покатала вату в Казахстане? Покушала, посмотрела на закат-восход? Конечно, задача – обратно выйти в элиту. На любом турнире ставится цель показать ту игру, которая ведет к победе. Перед любой национальной командой, где бы она ни играла, стоит задача победить за счет уверенной, качественной игры. Конечно, при ней можно и уступить. Но тогда нет дополнительных вопросов: «Что же делать, ай-ай-ай?» Здесь стоит задача выиграть, показать хорошую игру.

Все зависит от того, что мы сравниваем. Если стоит вопрос о том, что будет трагедией, – невыход сборной в элиту или отсутствие хоккеистов до 2030 года – тогда большая трагедия – отсутствие хоккеистов. Если мы говорим о целя сборной на турнир в Казахстане и подготовительные этапы в его преддверии, естественно, задача – выйти в группу сильнейших.

Об отношении к совмещению главным тренером постов в «Динамо» и сборной

– На разных этапах существования «Динамо» и сборной на этот счет были разные мнения. Все зависит от поставленных задач, набора хоккеистов, знания о том, где они играют. Я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Хорошо все, что даст результат. Нужно понимать позицию самого «Динамо», наблюдательного совета клуба и результаты, которые показывает команда. Скажу так: возможно все. Но насколько это будет оправданно, будет соответствовать времени и задачам, покажет время. Может быть, короткое, может быть, продолжительное. Любые изменения должны давать положительный эффект. Если мы не уверены, что он будет, их не произведут. Поэтому изменений пока нет.

О старте «Динамо» в КХЛ

– Сборная – это всегда немножко другой уровень. Может быть, не другой уровень статусности игроков, если сравнивать с «Динамо», но другой уровень подхода к защите чести и достоинства. Поэтому надеюсь, те хоккеисты, которые вольются не из «Динамо», внесут положительную энергетику в динамовскую сущность. Может быть, другими красками заиграют Костицыны, тот же Китаров, Ковыршин. Поэтому, думаю, что майка сборной может дать красноты на лица, сердца и игроки, которые выступают за «Динамо» отнесутся по-другому. Может быть, это будет поворотный момент к тому, чтобы посмотреть на себя со стороны, послушать, что о тебе говорят болельщики сборной, и с этим же порывом вернуться в строй клуба и показать игру другого качества, другой ответственности.