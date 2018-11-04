«Ни заехать, ни выехать» 7 4.11.2018, 10:16

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Фото: Intex-press

Житель деревни под Барановичами возмущен состоянием местных дорог.

Житель деревни Дубово говорит, что с наступлением дождливой погоды дороги, ведущие в деревню, размывает. Усугубляет ситуацию тяжелая сельскохозяйственная техника, после которой дороги превращаются в месиво, пишет intex-press.by.

Мужчина, пожелавший остаться неназванным, прислал фотографии дороги, которая соединяет Дубово с объездной дорогой на Ляховичи.

Фото: Intex-press

– В Дубово ни заехать, ни выехать, – говорит он. – Почему власти не обращают внимания и не принимают никаких мер?

По его словам, примерно в таком же состоянии и все другие въездные дороги в деревню Дубово, которая находится всего в полутора километрах от Барановичей.