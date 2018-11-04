Почему водители не идут работать в Брестский автопарк за зарплату свыше 1 000 рублей? 18 4.11.2018, 10:49

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Фото: Вечерний Брест

Проблема нехватки кадров существует во многих автопарках.

На данный момент в Брестском автопарке образовалось 18 вакансий водителей. «Брестская газета» решила выяснить почему.

На заседании Брестского облисполкома в пятницу 26 октября глава Бреста Александр Рогачук, говоря о рынке труда Брестчины, упомянул, что Брестский автопарк не может найти водителей на зарплату свыше заветной 1 000 рублей.

Директор Брестского автобусного парка Павел Забавский в интервью корреспонденту «БГ» подтвердил, что на данный момент на предприятии образовалось 18 вакансий водителей. 10 из них – в загородной колонне и 8 – в городской.

Средняя зарплата у водителей городских автобусов в Брестском автопарке составляет 1 090 белорусских рублей, у водителей пригородных и междугородних рейсов – около 850 рублей.

Такая разбежка объясняется разными условиями труда в областном центре и за его пределами: по трассе ездить проще. Да и в целом в Бресте работать водителем нелегко. Маршруты длинные и извилистые, много остановок, в сравнении, скажем, с Барановичами или Пинском.

«У нас есть маршруты, когда водитель находится за рулем больше 2 часов. Кто попробовал этот хлеб, тот понимает, как он зарабатывается. И тут вопрос не в том, что мало платят. Водить автобус – тяжелый труд», – отметил Павел Николаевич.

Требования Брестский автобусный парк предъявляет к соискателям на должность водителя стандартные: наличие водительских прав категорий D, E и стаж работы водителем.

Раньше обучение на водительские категории D и E с последующим трудоустройством в автопарк бесплатно проводил центр занятости. Теперь же эта услуга бесплатно не предоставляется.

К слову, проблема нехватки кадров существует во многих автопарках. Причем не только в Беларуси, но и за рубежом. И причины в основном одинаковые.

«Мы были в командировке в Прибалтике. У них точно такие же проблемы с водителями. Свыше 70% водителей старше 50 лет. То есть это та категория, которая, в принципе, уже никуда не поедет от своей семьи, от дома. Те, кто помоложе, конечно, ищут, где заработать деньги», – прояснил ситуацию директор Брестского автопарка.

«Мы будем предпринимать шаги, чтобы преодолеть эти негативные движения, но пока они есть. Важно то, что работа действительно есть и, в принципе, человек, желающий работать, заработает», – подвел итог беседы Павел Николаевич.

В целом средняя зарплата по Брестскому автобусному парку держится на уровне средней по городу. Вакансии автопарка уже есть в базе центра занятости. В планах предприятия также наладить сотрудничество с автошколами, которые могли бы стать отличными «поставщиками» кадров.

Кроме водителей, на предприятие требуются слесари по ремонту автомобилей, электромонтеры, токарь и инженеры.