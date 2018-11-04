Иран охотится на оппонентов режима в странах Европы 2 4.11.2018, 10:56

За попыткой покушения на иранского оппозиционера в Дании стояло посольство Ирана в Норвеги.

Об этом пишет саудовское издание Asharq Al-Awsat, которое выходит в Лондоне.

30 октября Дания обвинила иранскую разведку в подготовке убийства на территории королевства. Жертвой нападения должен был стать лидер датского отделения "Движения за освобождение Ахваза".

Полиция Дании задержала гражданина Норвегии иранского происхождения, которого называют агентом разведки Тегерана. Предварительно стало известно, что задержанный был завербован иранской разведкой еще до того, как прибыл в Норвегию 10 лет назад.

По данным источников издания, мужчина, который работал инженером-программистом, был также сотрудником ряда культурных и религиозных центров, финансируемых посольством. Пользуясь прикрытием, он следил за арабами и курдами, выступающими против существующего иранского режима.

Информаторы Asharq Al-Awsat сообщили, что европейские разведывательные службы сорвали около десяти попыток убить политических деятелей, выступающих против режима Ирана в странах Европы.

Арабы-ахвази являются в Иране этническим меньшинством. Они выступают за автономию от Тегерана и называют иранскую власть "персидской оккупацией".