Белорусы знают английский почти хуже всех в Европе, но лучше россиян и украинцев 2 4.11.2018, 12:29

Беларусь заняла 38-е место из 88 в рейтинге Индекса профессионального мастерства английского языка.

В шведский рейтинг The EF English Proficiency Index входят страны мира, в которых английский не используется на национальном уровне. Результаты были получены путем тестирования жителей в каждой стране, сообщают naviny.by.

Лучший уровень знания английского языка показали жители Швеции, Нидерландов, Сингапура, Норвегии, Дании, ЮАР, Люксембурга, Финляндии, Словении и Германии. Среди соседей Беларуси у Польши 13-е место, Литвы – 26-е, России – 42-е, Украины – 43-е.

Беларусь вошла в первую половину мирового рейтинга, но если сравнивать со странами Европы, то у нас позиции плохие: 26-е место из 29, если не считать Грузию, Азербайджан и Турцию.

В Азии лучшие позиции у Сингапура, Филиппин и Малайзии, а худшие – у Камбоджи, Узбекистана и Ирака.

В Латинской Америке впереди находятся Аргентина, Коста-Рика и Доминикана, а позади – Сальвадор, Никарагуа и Венесуэла.

В Африке хорошие показатели знания английского продемонстрировали жители ЮАР, Нигерии и Сенегала, а плохие – Туниса, Алжира и Ливии, но среди стран этого континента в рейтинг включены всего девять.