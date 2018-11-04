Фукуяма: Я с гораздо большей надеждой наблюдаю за Украиной, чем за Россией 4.11.2018, 12:58

Фрэнсис Фукуяма

В Украине есть молодое поколение реформаторов.

Философ, политолог и профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма считает, что угроза для Украины – не только Россия, но и коррупция и слабое управление.

Об этом он рассказал в интервью для проекта грузинской телекомпании "STV" "Пограничная ZONA", сообщает УНИАН.

"То, что происходит в Украине – зависит от украинцев. Потому что их угроза — это не только Россия, но и коррупция, слабое управление. Только они могут решить эти проблемы. США, или Германия, или другие это сделать не смогут", - отметил Фукуяма.

При этом он не считает войну помехой в борьбе с этими проблемами: "Это не непреодолимые обстоятельства. Я думаю, что они (украинцы. - ред.) должны предпринять меры, что улучшить управление... Я думаю, что они упустили момент после революции достоинства".

В то же время Фукуяма уверен, что украинцы имеют больше шансов на прогресс в будущем, чем Россия.

"Русские абсолютно точно делали все возможное, чтобы усугубить конфликты. Но есть проблема коррупции. В России эта проблема еще более серьезная. В Украине хотя бы есть молодое поколение реформаторов, которые хотят избавиться от коррупции в Украине. Я не вижу ничего похожего в России. В этом плане, я с гораздо большей надеждой наблюдаю за Украиной", - сказал Фукуяма.