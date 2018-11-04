Действительно ли компании готовы сократить пластиковые отходы? 4.11.2018, 13:02

Более 250 компаний, включая Coca-Cola, Danone и Unilever, подписались под новой глобальной инициативой.

Проблема пластикового мусора давно находится в центре внимания правительств и широкой общественности. Недавнее решение Еврокомиссии запретить ряд одноразовых изделий из этого материала стало одним из значимых шагов по борьбе с проблемой, передает dw.com.

Однако, невзирая на запреты, пластик в огромных количествах продолжает попадать в океаны, а масштабы загрязнения приняли устрашающий характер. Этот вопрос был одним из основных на прошедшей в конце октября на Бали конференции, посвященной защите мирового океана. Участвовавшие в ней более 250 представителей бизнеса, инвесторы и члены правительств объявили о новой инициативе, направленной на борьбу с пластиковыми отходами.

Среди подписавшихся под ней компаний - американская Coca-Cola, французская Danone и голландско-британская Unilever. Их подписи особенно важны, ведь по данным недавнего исследования Greenpeace, именно эти три компании являются крупнейшими в мире производителями пластиковых отходов.

2018 - знаковый год для борьбы с пластиком

Нынешний год в целом оказался особенно выдающимся в плане мер по борьбе с пластиковыми отходами. Эта проблема стала темой Дня Земли, который ежегодно отмечается 22 апреля, и Всемирного дня окружающей среды, который проходит 5 июня. Кроме того, Китай удивил весь мир, введя запрет на импорт пластиковых отходов. Его примеру последовал и Таиланд.

В июне этого года на прошедшем в Канаде саммите "большой семерки" главы пяти стран - Франции, Германии, Италии, Канады, Великобритании - подписали хартию, предусматривающую замену к 2030 году всего пластика на пригодный для вторичной переработки, сокращение использования одноразовой пластиковой продукции и продвижение использования пригодного для переработки пластика. Подписавшие документ главы государств (свою подпись отказались поставить лишь лидеры США и Японии) также пообещали создать инфраструктуру для утилизации пластиковых отходов и внедрять больше экологичных технологий.

А в конце сентября в рамках Программы ООН по окружающей среде (UNEP) была запущена платформа, объединяющая страны в их усилиях по борьбе с пластиковым мусором. Цель этой инициативы состоит в том, чтобы вдохновить страны брать на себя новые обязательства по борьбе с такими отходами и поддерживать их в переходе к экономике с более безотходным производством. Несмотря на то, что эта международная инициатива работает на добровольной основе, она ставит довольно амбициозные цели. Одна из них, к примеру, гласит: "К 2025 году 100 процентов всей пластиковой упаковки должны просто и безопасно использоваться повторно, перерабатываться или компостироваться". Компании должны ежегодно сообщать о своих успехах в достижении обозначенных в рамках проекта целей.

Потребители ждут от производителей экологичности

Райнхард Шнайдер (Reinhard Schneider), директор и владелец немецкой компании Werner & Mertz, занимающейся производством бытовой химии, считает эту инициативу большим шагом вперед. Несколько лет назад, рассказывает он, компании давали подобные обещания только для того, чтобы казаться более экологичными. Но теперь их успехи будут измеряться, и это все меняет, добавляет он.

"Недостаточно просто что-то подписать и радоваться, что ты такой примерный, - уверен бизнесмен. - За заявлениями должны следовать настоящие действия". Таких действий ждут от производителей и потребители, констатировал он в интервью DW: "Все больше потребителей уверены, что стоит вложить по крайней мере несколько центов в поддающийся переработке материал, чтобы предотвратить одну из самых серьезных проблем - загрязнение окружающей среды". Такие обещания, взятые на себя руководством компаний, помогают мотивировать и их сотрудников, добавляет Шнайдер: они считают, что их работа приобретает больше смысла.

Однако в Greenpeace инициативу ООН критикуют и считают, что обозначенные в ней цели недостаточно конкретны. "У компаний по-прежнему остается возможность лишь голословно утверждать, что они принимают меры для решения действительно важной проблемы, на которую многие обращают внимание", - заявил DW руководитель проектов Greenpeace Грэхам Форбс. По его словам, фирмы смогут создать себе положительный имидж и при этом продолжать вести бизнес как обычно.

Экологи ждут от бизнеса реальных действий

Согласно недавно выпущенному отчету Greenpeace, 11 крупнейших компаний, занимающихся производством потребительских товаров, включая Coca-Cola, PepsiCo и Nestle, не планируют сокращать объемы производства одноразового пластика.

Хотя в Nestle, например, утверждают, что будут "придерживаться цели к 2025 году сделать 100 процентов упаковки пригодной для повторного использования или переработки". В Unilever заверяют, что с 2010 году компания почти на 30 процентов сократила объем отходов благодаря утилизации продукции. А в Danone приводят данные собственных подсчетов, согласно которым около 80 процентов используемой компанией пластиковой упаковки уже могут использоваться вторично, пригодны для переработки или компоста.

У Greenpeace нет намерения преуменьшать значимость новой инициативы ООН или усилия компаний по сокращению объема пластиковых отходов, уверяет Форбс. И все же, делает оговорку активист, "очень важно, чтобы власти и общественность смотрели на все обещания скептически до тех пор, пока мы не увидим реальных действий".