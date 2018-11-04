Удар на копейку 4.11.2018, 13:40

К чему приведет попытка взять самозанятых под контроль.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о специальном налоговом режиме для самозанятых — «налог на профессиональный доход». Пока он будет действовать только в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Доктор экономических наук Сергей Смирнов объяснил The Insider, в чем суть документа и почему, несмотря на низкую ставку налога, сиделки, репетиторы и ремонтники не хотят выходить из тени.

Главным недостатком частных инициатив правительства, которые затрагивают интересы тех или иных групп россиян (речь, конечно, не о пенсионном дефолте), является то, что предложения эти рождаются в правительственных головах, а не исходят, что называется, «от земли», из экономических реалий. Именно по этой причине полностью провалилась попытка легализовать самозанятых – за год из миллионов россиян, имеющих доходы от самозанятости, зарегистрировались где-то полторы тысячи человек. Это охладило управленческий пыл государства и заставило его искать новые подходы. А ведь на предоставление налоговых каникул, за которым обратились единицы, можно было не тратить силы и время, если бы предварительно был проведен опрос этих самых самозанятых – анонимный, конечно.

Итак, прошел первое чтение федеральный закон с таким длинным названием: «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». Поправки ко второму чтению законопроекта должны быть представлены до 9 ноября. Обсуждение законопроекта происходило без тех, кого предполагается налогооблагать, о необходимости упреждающе опросить их я уже писал выше. Например, это мог бы сделать Росстат в одном из федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим проблемам или в выборочном наблюдении доходов населения и участия в социальных программах.

Кстати, сервис YouDo провел опрос среди пользователей, и оказалось, что почти 2/3 из них не хотят регистрироваться и платить налоги.

Впрочем, обжегшись на всероссийском предоставлении налоговых каникул самозанятым, российские законодатели не стали замахиваться на общее решение. Эксперимент этот, во-первых, длительный (до 31 декабря 2028 года), во-вторых, территориально ограниченный (четырьмя субъектами). В общем, эксперимент – он и есть эксперимент, не сложится – не так уж принципиально. Мало ли их было в истории страны, существенно более масштабных.

Комментаторы существующей редакции проекта федерального закона критикуют его как с идеологической, так и с технической точки зрения. Об идеологии мы еще поговорим. А пока остановимся на технике, и тут, не стыжусь признаться, я отчасти согласен с документом. Поскольку он носит фискальную направленность, определение категорий работников, которые по собственному желанию с 1 января 2019 года могут попасть под действие будущего закона, дано не в разрезе профессий и видов деятельности, которыми они занимаются. Нет в нем упоминаний сиделок, нянь, репетиторов, помощников по домашнему хозяйству, догситтеров, ремонтников, автоинструкторов, бухгалтеров и юристов, программистов, артистов, фотографов, арендодателей… Нет и определения самозанятых – это в данном случае неважно. Есть вполне конкретное указание, что плательщиками вводимого законом профессионального налога – опять же, по своему желанию – могут стать физические лица, которые ведут приносящую доход деятельность, но не имеют при этом ни работодателя, ни наемных работников, которые привлекаются по трудовым договорам. Годовые доходы этих лиц не должны превышать 2,4 млн руб., а месячные – соответственно 200 тыс. руб. Согласимся, что это достаточно серьезная величина, учитывая, что средняя начисленная заработная плата в стране в августе составила 41,4 тыс. руб., а медианная, согласно различным оценкам, составляла около 70% этой величины, то есть около 30 тыс. руб.

Все ли имеющие право на уплату вводимого вида налога имеют такой доход? Кажется, наш доблестный законодатель прекрасно понимает фантастичность этих цифр. На самом деле, услуги сиделки в Москве стоят сейчас 35-40 тыс. руб. в месяц. Репетитор (высококвалифицированный, конечно) может зарабатывать до 2-2,5 тыс. руб. в час. При четырехчасовой нагрузке в день и, предположим, 20 днях работы в месяц его доход составит те самые 200 тыс. руб. Но сколько таких высококвалифицированных среди репетиторов? У начинающих на рынке репетиторских услуг доход будет в 3-4 раза меньше. Суточный доход догситтеров в Москве достигает 500 руб., месячный – соответственно 15 тыс. руб. В общем, большинству будущих плательщиков налога на профессиональный доход указанные в законопроекте пределы и не снились. Любопытно, что законопроект предусматривает случаи, когда сумма налога, подлежащая уплате по итогам налогового периода (а это месяц), составляет менее 100 руб. Легко посчитать, что месячный доход занятого при такой сумме налога составит 2500 руб. при оказании им услуг физическим лицам и чуть более 1650 руб. – юридическим лицам (ставки налога составят соответственно 4% и 6%).

Ну а теперь прикинем, сколько будет собрано этого налога, например, в Москве, если число граждан, самостоятельно предоставляющих услуги физическим и юридическим лицам, можно оценить в 700 тыс. (мы не принимаем в расчет тех, кто не рекламирует свои услуги на соответствующих профессиональных сайтах и не будет регистрироваться в качестве плательщика налога). Допустим, треть из них зарегистрируется, что составит немногим более 230 тыс. человек. Предположим, что в среднем они получат половину предельного годового дохода, или 1,2 млн руб. И наконец, все услуги будут оказаны только физическим лицам, то есть ставка налога составит 4%. Таким образом, годовая величина налоговых поступлений может составить 11 млрд руб. В соотношении с предполагаемым доходом бюджета Москвы в 2019 году. (2,3 трлн. руб.) это менее половины процента. Так стоит ли огород городить?

И вот тут как раз самое время сказать пару слов об идеологии. Предлагаемый законопроект (а в том, что он будет принят, сомнений нет), вписывается в общий тренд, сводящийся к попыткам государства усилить давление на граждан с помощью административных и экономических рычагов. Однако при отсутствии бонусов для населения за одобрение проводимой экономической политики все эти попытки терпят фиаско. И ни лояльность граждан, постукивающих на не облагаемые налогами доходы соседа, ни наличие агрегаторов, с помощью которых налоговики могут построить базу данных потенциальных плательщиков, не изменят ситуацию. Вырастет лишь доля наличных денег в обороте, поскольку контроль за движением денежных средств по банковским картам стал строже и систематический доход физического лица отслеживается без проблем. Зачем профессионалам такие проблемы? А ведь как раньше было удобно: пришел к тебе сантехник, поменял смеситель – а ты ему немедленно на карту.

Вообще Россия отнюдь не едина, как утверждают некоторые, это симбиоз разных групп лиц в рамках государственных границ. Они кардинально и непримиримо расходятся в своем понимании патриотизма, моделей будущего развития страны, ее роли в системе межгосударственных отношений. Главное основание для разделения населения на группы – это социально-экономические параметры. И эти параметры, прежде всего доходы и условия жизни, различаются очень сильно – кто-то, «выживая», покупает машину за 2 млн руб., кто-то – за 600 тыс., а кто-то вообще не покупает, тратя половину своих доходов на питание. Но для большинства сограждан система финансовых координат абсолютно понятна, и «тысяча рублей» в этой системе – это где-то 7% месячной пенсии или 3% медианной заработной платы.

Из этой системы координат выпала одна группа – это управленцы: «денег нет, но вы держитесь», «мы повысим доход пенсионеров на тысячу рублей в месяц», «основой экономического развития России является сбор налогов», а вовсе не модернизация с ее анонсированными «прорывами», как мы думали. Стоит ли продолжать список этих вызывающих недоверие словесных сигналов, исходящих с управленческого Олимпа? Именно эта контекстная среда, эти становящиеся мемами фразы заставляют воспринимать любые налоговые новации отрицательно, как очередную попытку государства залезть к нам в карманы. Как оно с нами, так и мы с ним: денег нет, но ты, бюджет, держись.