Арахноиды – не пройдут! Евгений Ихлов

4.11.2018, 13:50

По всемирной паутине отныне будут ударять соборным разумом - скорбным…

Второй раз за 18 лет Путин посетил Всемирный русский народный собор (22-й уже). Первый раз это сделало респектабельным популярное у "соборитян" понятие "Русский мир", которое до этого воспринималось почти исключительно как "Четвёртый рейх". С того же времени началось быстрое превращение РПЦ в госцерковь.

Впрочем, вскоре президент резко прикрутил эмиграционное законодательство, показав, что желает "руссомирцам" как можно дольше оставаться "соотечественниками".

И вот давеча он вновь почтил сие мероприятие. Если бы Владимир Владимирович был совсем честен, то должен был констатировать ("и чтобы два раза не вставать") мучительную кончину оного "Мира", ознаменованную не просто войной с Украиной, но украинской автокефалией и публичной готовностью его минского коллеги стать преданным союзником США и гарантом восстановления территориальной целостности Украины.

Однако вместо несвойственного ему уныния, на Соборе Путин еще больше поднял свой уровень - объявил себя защитником цивилизации от глобализма (а не просто от "New World Order", как в феврале 2007 в Мюнхене).

Но как мудро мне объяснили четверть века назад, доказывая "полную, хоть и не окончательную победу" либерализма в России, "наконец-то то, кого назначили министром финансов, стало важнее, чем то, кого назначили главой госбезопасности".

Объявление священной войны глобализации цивилизаций было совсем незаметно на фоне приказа ценам на бензин "стоять-бояться". (Это вот когда Трамп объявляет войну глобализации, это – да, а когда это делает правитель, почти все окружение которого старательно сделало своих жен, детей или внуков иностранными гражданами, причем, довольно состоятельными…)

В предыдущие годы я бы постарался нелепицы и несуразицы путинских эскапад подвергнуть заумному или, напротив, краткому, но ядовитому препарированию. Ничего этого я делать не буду. Пусть следует в рай…

Отмечу лишь два-три обстоятельства, которые этого заслуживают. Путин четко дал понять, что от "классового", вообще от "стадиального" понимания истории (чему его учили всю жизнь советские педагоги), он окончательно перешел на "цивилизационное" - в духе Данилевского-Тойнби. И этот подход всё больше станет превращаться в государственно-идеологическую доктрину.

Понятно, что следующий и вполне логический шаг после этого – "Особый Путь".

Более того, Путин с "лавровской" прямотой назвал понимание Западом (метил в США) своего исключительного цивилизационного положения "самоуверенной хамоватостью".

Тут ведь что важно в новой трактовке реальности: беды России и другим самобытным цивилизациям несут не как раньше "политика империализма и неоколониализма", не упомянутые им же "пещерный национализм и русофобия", не "кулачное право" (тут все вспомнили Сирию и как-то пригорюнились), но именно "мир монолога", само воздействие глобализации (толкающее школоту взрывать сверстников и чекистов).

Вот это – нормальное и четкое понимание действительности.

Путинскому "заповеднику гоблинов" [скрытая цитата] угрожает само воздействие глобальных западных ценностей. Так Реальному Социализму угрожало "тлетворное влияние Запада".

В мире капитала "прогрессивные правительства" могли сменять "реакционные", но многопартийность, рок-н-ролл, джинсы и юбки скандальной длины (в обе стороны от райкомовской медианы) пребывали в нем неизменно, что и уничтожало коммунизм с непреклонностью воздействия "новичком".

В этом месте все скорбные на голову депутаты-губернаторы, дружественные аятоллы и запрещенные халифатовцы дружно закивали головами – страшно угрожает. "Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст…"

Переход от политического национализма к национализму цивилизационному, к требованию защитить "этические, нравственные нормы" от технологических новинок, защиты от "переформатирования мира" к "безликости" и "лишению национальной памяти", напоминает доводы противников "новой исторической общности советский народ" второй половины 80-х, когда рафинированнейший Чингиз Айтматов ("И дольше века…") ввел в оборот понятие "манкурт", которым потом именно стигматизировали всех русифицированных, стремящихся интегрироваться в имперский истеблишмент - короче, стать "москалем" в первичном значении этого термина.

Тут надо просто понять, что для Киева и Минска, для Махачкалы и Казани, даже для Краснодара и Перми Москва - это такие "США", это "глобализация" - "переформатирующая", "обезличивающая", превращающая в "бесправные протектораты".

Кстати, борьба с АУЕ – это совершеннейший аналог борьбы на Западе с радикальным исламизмом, только в масштабе 1:10.

Но самое вкусное я приберег напоследок.

Путин, как лидер и защитник древних цивилизаций, правильно определил, что "опасность" Запада – в его "монологе" (а, действительно, что пока противостояло глобализации, кроме фундаментализма всех мастей?)

Однако кроме обличений и призывов отгородиться, надо ведь создать альтернативный соответствующий уровень, то, что Дмитрий Львович [Быков] почти каждую ночь с четверга на пятницу почтительно именует "советский проект".

И Владимир Владимирович это сформулировал – как отчеканил: надо создать свой "мировой полюс" (ну, это старое), но вот и creative: используя "соборный разум, соборный опыт".

Ну, для приличия было упомянуто в этом контексте "гражданское общество" - явно в духе нерушимого союза гражданина Минина с князем Пожарским.

Так что по всемирной паутине отныне будут ударять соборным разумом. Скорбным…

Арахноиды – не пройдут!

Евгений Ихлов, Фейсбук