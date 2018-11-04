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ЕБРР ухудшил прогноз экономического роста Беларуси на 2019 год

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  • 4.11.2018, 14:40

Стране необходимы структурные реформы.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил прогноз роста ВВП Беларуси в 2019 году. Вместо прежних 3% эксперты организации дают сейчас только 2,5%. В новом докладе ЕБРР отмечается, что перспективы роста по-прежнему зависят от масштабов структурных реформ и от способности расширить роль частного сектора в экономике.

В мае этого года ЕБРР прогнозировал, что в этом году рост экономики Беларуси составит 3% и столько же — в следующем году.

Эксперты банка отмечают, что в Беларуси в первом квартале этого года экономический рост ускорился до 5,2%, но позже замедлился, хотя и оставался достаточно высоким по сравнению с прошлым годом.

Власти страны прогнозировали, что в этом году прирост ВВП составит 3,7% после роста на 2,4% в 2017 году. В последующие годы планируется рост менее чем на 4% ежегодно.

Международный валютный фонд давал несколько иной прогноз: в 2018 году ВВП вырастет на 4%, в 2019 — на 3,1%. А во Всемирном банке полагают, что прирост ВВП замедлится до 2-2,5%, так как накануне очередных выборов власти сделают новые шаги, которые негативно отразятся на экономике, пишет tut.by.


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