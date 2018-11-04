VOA: Агенты Кремля в сети выдают себя за американских военных 1 4.11.2018, 14:53

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Россия пытается распространять дезинформацию среди американских военных, чтобы повлиять на их настроение.

Россия распространяет дезинформацию в сети, чтобы повлиять на настроение американских военных. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на ряд действующих и бывших военнослужащих США.

"Чиновники в сфере обороны и безопасности выражают обеспокоенность тем, что Россия пытается влиять на настроения в американских вооруженных силах, проводя кампанию влияния в соцсетях", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, были зафиксированы случаи, когда "российские агенты в Twitter выдавали из себя американских военнослужащих". 17 октября компания обнародовала аккаунты связанные с российским Агентством исследований интернета. По меньшей мере 39 из них представили себя как такие, которые связаны с американскими военными.

"Нам известно, что это продолжается", - сказал чиновник Пентагона Эд Уилсон, который занимается вопросами киберстратегии. "Именно поэтому мы усилили бдительность", - добавил он.

Бывший командующий Совместной рабочей группой Сухопутный войск США генерал-лейтенант Пол Фанк назвал операции по воздействию на вопрос "защиты сил". "Не важно - это физические или иформационные силы", - уточнил он.

В свою очередь, министр обороны США Джеймс Маттис отмечает, что не только военные США являются целью иностранных операций по кибервлиянию.