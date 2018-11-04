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Запуск новой базы данных о доходах населения перенесен

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  • 4.11.2018, 15:19
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Создание базы было предусмотрено указом Лукашенко № 322.

В Беларуси с 1 января 2021 года будет изменен порядок представления сведений о доходах граждан, сообщили в управлении перспективного развития и информационной открытости МНС. При этом порядок и сроки представления таких сведений будет установлен правительством. Это предусмотрено проектом изменений в Налоговый кодекс, сообщает finance.tut.by.

Таким образом, изменение порядка представления сведений о доходах граждан до 2021 года не планируется, отмечают в МНС.

Напомним, ранее министр по налогам и сборам Сергей Наливайко отмечал, что в Беларуси налоговики сегодня обладают значительным количеством информационных баз о доходах населения, при этом существует одна проблема: они разрознены. В том числе из-за разрозненности данных было решено создать информационную базу данных о доходах граждан.

Заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая сообщила, что в Беларуси создали информационную базу данных о доходах граждан. Сейчас база данных введена в опытную эксплуатацию и производится ее тестирование. Полностью заработает база, как планируется, с 1 января 2019 года.

Предварительно решено, что предоставляться данные сведения будут четыре раза в год, каждый отчетный квартал. Эти данные будут включать сведения о всех видах начисленных доходов (зарплата, дивиденды, проценты по банковским депозитам и т.д.). Доходы будут кодироваться в целях определения характера выплат и представления в дальнейшем в Едином расчетном и информационном пространстве (ЕРИП).

— Принципиальное отличие той базы данных, о которой говорила Элла Александровна, в том, что она аккумулирует и объединяет на одной платформе все эти разрозненные информационные источники, — отмечал Сергей Наливайко. — По мере роста электронного взаимодействия и информационных баз в других госорганах, и не только госорганах, эта информация будет либо аккумулироваться в нашей базе данных, либо наша база будет иметь доступ в режиме онлайн к этим источникам. Может быть, будут пересмотрены некоторые подходы.

Министр по налогам и сборам привел пример, что «некие отчеты сейчас подаются в Белстат или ФСЗН, и эта информация оттуда будет поступать к нам (налоговикам. — Прим. ред.)».

— Или наоборот: через какое-то время будет принято решение, что эти отчеты подаются только в налоговую службу, а мы уже их передаем коллегам. Хотел бы обратить внимание на то, что у нас принципиальный подход к сохранению налоговой тайны. Это очень серьезное требование, и принимаются все меры для соблюдения этой нормы, — резюмировал Сергей Наливайко.

Создание базы было предусмотрено указом Лукашенко № 322 «О предоставлении безналичных жилищных субсидий» — для расширения категорий граждан, имеющих право на получение безналичных жилищных субсидий по выявительному принципу.


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