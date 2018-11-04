Военные чиновники США: РФ пыталась повлиять на американскую армию через соцсети 2 4.11.2018, 15:38

Для этого были использованы десятки твиттер-аккаунтов.

Десятки твиттер-аккаунтов, которые велись от имени военнослужащих США, были связаны с российским Агентством интернет-исследований ("фабрикой троллей"). Об этом сообщает Голос Америки (перевод - «Радио Свобода») со ссылкой на военных чиновников. По их данным, люди, выдававшие себя за военных, пытались в твиттере контактировать с американскими военнослужащими для того, чтобы повлиять на их настроения и тем самым спровоцировать на желаемое для Москвы поведение.

Как утверждается, 39 управляемых из России аккаунтов, якобы связанных с Пентагоном, были в числе тех, которые недавно заблокировала администрация Twitter. Не сообщается, насколько успешной была кампания влияния. Собеседники издания заявили, что рассматривают эту тактику как часть глобальной стратегии Кремля по распространению дезинформации. Отмечается, что подобные фальшивые аккаунты с изображениями военнослужащих США можно встретить и в фейсбуке.

Информация поступила за несколько дней до выборов в Конгресс. Американские чиновники в последнее месяцы неоднократно подчеркивали, что продолжают обнаруживать попытки Москвы влиять на электоральный процесс.

В то же время, как следует из заявлений американского руководства, Россия больше не совершает действий, масштабы которых были бы сравнимы с кампанией 2016 года. Тогда спецслужбы США обвинили Москву — в том числе Агентство интернет-исследований — в прямом вмешательстве в выборы с целью подорвать уверенность американцев в демократии.

Как сообщалось, сервис микроблогов Twitter удалил более 10 тысяч подозрительных аккаунтов, которые от имени Демократической партии призывали не принимать участие в промежуточных выборах в США. В середине октября Twitter обнародовал архив из более чем 10 миллионов твитов и других материалов, которые, как предполагается, являются результатом работы российских и иранских спецслужб.