Путин и народ Telegram-канал СерпомПо

4.11.2018, 15:57

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Фото: tayga.info

Кремль явно находится в какой-то другой, отдельной от россиян, стране.

Что беспокоит россиян?

1️) 72% — Рост цен, который, по мнению властей, рекордно низкий, ниже таргета ЦБР в 4%.

2️) 62% — Бедность, низкие зарплаты, которые, по мнению властей, «беспрецедентно» выросли в 2018 году.

3️) 43% — Коррупция, с которой, по мнению властей, успешно борются.

4️) 42% — Безработица, которая в России, по мнению властей, «рекордно низка» (4,5%).

5️) 31% — Проблемы ЖКХ, о которых власти вспоминают только, чтобы повышать коммунальные тарифы…

9️) Международные проблемы, о которых без конца говорят российские власти, оказались также после 6️) наркомании, 7️) преступности и 8️) «слабости государственной власти» (данные опроса РОМИР).

Что беспокоит Путина?

Кремль явно находится в какой-то другой, отдельной от народа, стране, которая «на подъеме», в которой растут доходы людей, успешно реализуются какие-то национальные проекты, но мешают внешние враги, никак не хотящие «диалога и взаимоуважения», а желающие «сломать стратегический паритет» и «расшатать систему международного права». Но «жизнь все расставит по своим местам» и мы победим т. к. являемся представителями «самобытной цивилизации, уникальной, но не претендующей самоуверенно и хамовато на свою исключительность» (высказывания Путина за последнюю неделю с сайта президента).

Почему эти два мира — Путин и народ — не пересекаются?

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