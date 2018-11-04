Резервы из ничего: Россия рекордно скупает золото в ожидании санкций 3 4.11.2018, 16:22

1,650

Центробанк РФ напечатал 230 миллиардов рублей, чтобы купить рекордные 92 тонны у золотодобытчиков.

Банк России отреагировала на растущую угрозу американских санкций рекордными закупками золота, пишет finanz.ru. По итогам третьего квартала ЦБ РФ приобрел для золотовалютных резервов 92,2 тонны слитков.

По объему закупок российский центробанк обошел все другие центробанки мира вместе взятые - они, хотя и увеличили закупки на 22%, но приобрели за квартал только 56 тонн.

По размеру золотого запаса Россия еще в прошлом году обошла Китай, имеющий в ЗВР 1822 тонны, а к концу лета текущего - впервые разменяла планку в 2000 тонн, сообщает в ежеквартальном обзоре Всемирный совет по золоту.

Закупка золота была резко увеличена в 2014 году, когда на РФ обрушился первый раунд санкций, заставивший российские власти всерьез готовиться к угрозе активов и счетов ЦБ за рубежом.

Если в начале 2010х ЦБ РФ приобретал в среднем по 40-50 тонн за полгода, то после начала санкционной войны с 2014-го - увеличил закупки вдвое (в среднем по 100 тонн за 6 месяцев).

Новый виток санкций, когда под угрозой международной изоляции оказались все фигуранты российского списка Forbes, а в конгрессе США был дан ход законопроекту об ограничениях на инвестиции в долговые бумаги правительства РФ, снова заставил ЦБ торопиться.

В середине 2018 года объемы закупок выросли еще вдвое и стали рекордными в истории, а доля золота в ЗВР достигла беспрецедентных 17%.

Золото является "100-процентной защитой от правовых и политических рисков", объяснял в августе первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин: физические слитки невозможно арестовать, как, например, валюту, треть которой ЦБ хранит на депозитах в иностранных банках, или ценных бумаги, которые также лежат в депозитариях за рубежом.

Хотя одновременно с покупкой золота ЦБ сбросил гособлигации США на 77 млрд долларов, на деле прямой связи между этими операциями нет: выведенные доллары в драгметалл не перекладываются.

ЦБ скупает золото в России, у российских золотодобытчиков и делает это за счет денежной эмиссии, или другими словами "печатного станка", объясняет директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов: слитки покупаются в обмен на "свеженапечатанные рубли".

"По сути, это резервы, возникающие из ничего. Эмиссия в чистом виде", - говорит Тремасов.

Исходя из мировых цен для покупок третьего квартала ЦБ мог напечатать около 230 млрд рублей. Чтобы не увеличивалась денежная масса, центробанк ее стерилизует через депозитные операции, указывает Тремасов.