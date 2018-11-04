закрыть
4 ноября 2018, воскресенье, 17:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

В Минске прошло шествие к Лошицкому яру под бело-красно-белыми флагами

1
  • 4.11.2018, 16:28
  • 1,310

Десятки минчан с национальной символикой вышли на акцию памяти.

В Минске Консервативно-христианская партия — Белорусский Народный Фронт провела акцию в память жертв сталинских репрессий, передает «Радыё Свабода».

В шествии от здания Минского городского дворца культуры к Лошицкому яру участвовали около 50 человек. Они несли не менее 20 бело-красно-белых флагов, а также растяжки «Россия - это война» и «Дзяды».

Шествие завершилось митингом у памятного креста в Лошицком яру.

Власти стремятся уничтожить следы геноцида 1930-40-х годов, говорится в заявлении председателя КХП-БНФ Зенона Позняка, которую зачитал на митинге в Лошицком яру ответственный секретарь партии Александр Чехольский.

Позняк отметил, что наиболее массовые расстрелы происходили в 1937 году.

«Привозили и убивали каждый день. По моим расчетам, здесь убили около 10 тысяч человек. Летом 1988 года, когда велись археологические раскопки и эксгумация в Куропатах, место расстрела в Лошице было засыпано грунтом», - отметил глава КХП-БНФ.

Согласно историкам, в 1930-х годах в Лошицком яру находилась так называемая Белая дача - место размещения спецкоманды НКВД, куда доставляли арестованных жертв сталинских репрессий. Здесь же их расстреливали.


популярное за неделю

Мнение

Юбилейные пляски
Юбилейные пляски Ирина Халип
Райское наслаждение
Райское наслаждение Валерий Карбалевич
Все в наших руках
Все в наших руках Максим Винярский
Вечная шайба в свои ворота
Вечная шайба в свои ворота Владимир Халип