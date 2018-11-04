В Минске прошло шествие к Лошицкому яру под бело-красно-белыми флагами 1 4.11.2018, 16:28

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Десятки минчан с национальной символикой вышли на акцию памяти.

В Минске Консервативно-христианская партия — Белорусский Народный Фронт провела акцию в память жертв сталинских репрессий, передает «Радыё Свабода».

В шествии от здания Минского городского дворца культуры к Лошицкому яру участвовали около 50 человек. Они несли не менее 20 бело-красно-белых флагов, а также растяжки «Россия - это война» и «Дзяды».

Шествие завершилось митингом у памятного креста в Лошицком яру.

Власти стремятся уничтожить следы геноцида 1930-40-х годов, говорится в заявлении председателя КХП-БНФ Зенона Позняка, которую зачитал на митинге в Лошицком яру ответственный секретарь партии Александр Чехольский.

Позняк отметил, что наиболее массовые расстрелы происходили в 1937 году.

«Привозили и убивали каждый день. По моим расчетам, здесь убили около 10 тысяч человек. Летом 1988 года, когда велись археологические раскопки и эксгумация в Куропатах, место расстрела в Лошице было засыпано грунтом», - отметил глава КХП-БНФ.

Согласно историкам, в 1930-х годах в Лошицком яру находилась так называемая Белая дача - место размещения спецкоманды НКВД, куда доставляли арестованных жертв сталинских репрессий. Здесь же их расстреливали.