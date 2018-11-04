Назван лучший фильм 2018 года 4.11.2018, 16:45

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Его кассовые сборы превысили два миллиарда долларов.

Авторитетный журнал Empire (перевод — korrespondent.net) опубликовал рейтинг лучших фильмов 2018 года. Лидировала в перечне картина «Мстители: Война бесконечности» с Робертом Дауни-младшим и Крисом Хемсвортом в главных ролях.

Известно, что данный фильм является одним из четырех в истории, преодолевших сумму сборов в два миллиарда долларов.

На второй позиции идет лента «Миссия невыполнима: Последствия», а замыкает тройку лидеров «Тихое место».

Также в ТОП-5 вошли «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури» и «Черная пантера». Далее идут «Человек на Луне», «Леди Бёрд», «Звезда родилась», «Призрачная нить» и «Чёрный клановец».