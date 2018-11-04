Россияне увязли в кредитном болоте 1 4.11.2018, 17:06

Они набирают новые долги в попытках рассчитаться со старыми.

В первом полугодии россияне одолжили на покрытие старых долгов рекордный объем потребительских кредитов - 68,3 млрд российских рублей. По оценкам бюро кредитных историй "Эквифакс", это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, пишет finanz.ru.

При этом средняя сумма потребительского кредита, который берется на рефинансирование, в январе-июне 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 17% и составила 520 тысяч российских рублей. Одновременно выросло и количество договоров рефинансирования.. В прошлом полугодии было заключено свыше 131 тысячи договоров против 92 тысяч в 2017 году.

В результате доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28%, что на 0,78 процентного пункта выше, чем за аналогичный период 2017 года.

Схожую динамику заметили ранее и в Объединенном кредитном бюро (ОКБ). По оценкам бюро, в прошлом полугодии граждане направили на рефинансирование действующих кредитов 921,7 млрд российских рублей. По сравнению с началом кризиса - первым полугодием 2014 года - объем новых ссуд, направленных на погашение старых, увеличился на 71%.

Бум потребительского кредитования в России постепенно приобретает все более уродливые очертания. Не имея возможности расплатиться с банками или рефинансировать займы, россияне все чаще обращаются в микрофинансовые организации, одалживая деньги на обслуживание и погашение под сотни процентов годовых.

По итогам первого полугодия МФО зафиксировали 1,46 миллиона заявок на микрокредиты, целью которых было названо погашение банковских долгов. Количество таких обращений по сравнению с 2014 годом взлетело в 12 раз, а сумма - в 6 раз, до 11,8 млрд рублей.

В микрофинансовые компании, запрещенные в большинстве цивилизованных стран мира, люди идут от безысходности, констатирует инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин. Как правило, речь идет о тех, кому банки отказывают в перекредитовании. В основном за счет МФО гасятся займы на 100-200 тысяч рублей, добавляет эксперт. В долгосрочной перспективе такая практика загоняет заемщика в яму, предупреждает он.

По данным ЦБ, за полгода банки выдали 1,1 триллиона рублей новых займов, увеличив портфель на 20%. При этом рост реальных зарплат составил 7,2%, а реальных доходов - 1,2%.

Общий размер долга установил очередной исторический максимум в 13,5 триллиона рублей. Это практически каждый четвертый рубль годовых денежных доходов населения (23,9%). Выше долговая нагрузка была лишь перед кризисом в 2014 году (25%), напоминает старший научный сотрудник РАНХиГС Михаил Хромов.