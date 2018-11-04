Пловец Евгений Цуркин завоевал «бронзу» на Кубке мира в Пекине 1 4.11.2018, 17:36

Евгений Цуркин

Фото: tut.by

Это уже четвертая награда белорусской команды на соревновании.

Пловец Евгений Цуркин завоевал четвертую награду для белорусской команды на пятом этапе Кубка мира в Пекине, сообщает БелТА.

На дистанции 50 м баттерфляем белорус занял третье место и удостоился бронзовой награды - 22,88 сек. Золото завоевал Владимир Морозов из России - 22,27 сек., серебряным призером стал Майкл Эндрю из США - 22,76 сек.

Это еще одно успешное выступление Евгения Цуркина в Пекине, ранее в заплыве на 100 м баттерфляем он завоевал серебро. Две бронзовые награды на счету Ильи Шимановича на дистанциях 50 и 100 м брассом.

Пятый этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне в Пекине завершился. Следующий этап пройдет с 9 по 11 ноября в Токио, а завершится розыгрыш почетного трофея 15-17 ноября в Сингапуре.