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На границе стоят сотни грузовиков

  • 4.11.2018, 18:24

Более 900 фур ожидают выезда на границе с Литвой.

Более 900 большегрузных автомобилей ожидают выезда на границе с Литвой, сообщает БелТА со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.

По состоянию на 16.00 в пункте пропуска "Котловка" выезда ожидают более 120 фур, в "Каменном Логе" - более 340, в "Беняконях" - более 250, в "Привалке" - более 210.

На границе с Латвией в очередях стоят более 320 грузовиков: по 160 в "Урбанах" и "Григоровщине". Выезда в Польшу ожидают более 200 грузовых автомобилей. Госпогранкомитет рекомендует перевозчикам учитывать эту информацию и выбирать альтернативные маршруты движения для более комфортного пересечения границы.


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