Эксперт: Кремль рассчитывает создать в Беларуси собственные военные базы 1 4.11.2018, 18:41

Это может быть одним из условий возобновления «углеводородного субсидирования» белорусской экономики со стороны РФ.

В Москве особо не скрывают, что рассчитывают создать на белорусской территории собственные полноценные военные базы.

Об этом в своей статье для «Зеркала недели» пишет Андрей Паливода. По его словам, новость про грядущий "Форт Трамп" в Польше, о котором предварительно договорились президенты Анджей Дуда и Дональд Трамп, стала отличным поводом для Москвы вновь поднять вопрос о размещении в Беларуси российской военной базы.

"В Минске политологи полагают, что создание в Беларуси российской военной базы было условием, которое выдвинул Лукашенко Путин 22 сентября на переговорах в Сочи. Мол, Россия возобновит "углеводородное субсидирование" белорусской экономики при условии, что Лукашенко согласится на постоянное военное присутствие России", — отмечает эксперт.