«Месяц жили без отопления, а платить, видимо, придется» 4.11.2018, 19:12

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Коммунальные службы игнорировали обращения жителей Бобруйска.

Жители Бобруйска рассказала «Вечернему Бобруйску», как им живется в последнее время и что их волнует:

«Месяц жили без отопления»

Людмила Лучко, медсестра стоматологической поликлиники:

– Мы, жители третьего подъезда дома №135 по улице Урицкого по одному стояку, целый месяц сидели без отопления. Куда только не обращались: и в коммунальные службы, и в газеты. И вот наконец недавно отопление включили. А платить за отопление, хоть его и не было, предполагаю, все равно придется.

«Скоро 70 исполнится, а я работаю»

Галина Почтарь, работник «Белгосстраха»:

– Мне скоро 70 исполнится, а я еще работаю. На работе с утра до вечера, и по выходным. А с весны до осени еще огородом занимаюсь, у меня частный дом, 8 соток земли. Живу одна, мне урожая много не надо, больше раздаю. Но привыкла всю жизнь работать, не могу иначе. У нас ведь в семье было 12 детей, сейчас шестеро осталось.

Сама я с Плес родом, 36 лет жила в Казахстане, в 2000-м вернулась на родину в Бобруйск. Муж умер 7 лет назад. Трое детей живут в Санкт-Петербурге, семеро внуков там же. Раза три-четыре в год приезжают в гости или я к ним езжу. На Новый год жду их в гости.