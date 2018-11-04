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В крымских санаториях детей одевают в военную форму

  • 4.11.2018, 19:24
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В сети возмутились новыми «военными стандартами» в санаториях Крыма.

В оккупированном Крыму детей в оздоровительных санаториях одевают в военную форму. Соответствующие фото опубликовали в Twitter на странице RoksolanaToday&Крым, пишет «Униан».

"Евпатория. Что очень интересное. А на детский курорт детей без военной формы просто не пускают теперь?" - прокомментировали фото. Так на снимках можно увидеть, что детей одевают в форму российско образца.


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