В крымских санаториях детей одевают в военную форму
- 4.11.2018, 19:24
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В сети возмутились новыми «военными стандартами» в санаториях Крыма.
В оккупированном Крыму детей в оздоровительных санаториях одевают в военную форму. Соответствующие фото опубликовали в Twitter на странице RoksolanaToday&Крым, пишет «Униан».
Евпатория— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 ноября 2018 г.
Что очень интересное
А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?https://t.co/Pfuszm3vHp pic.twitter.com/ckmNNckhv3
"Евпатория. Что очень интересное. А на детский курорт детей без военной формы просто не пускают теперь?" - прокомментировали фото. Так на снимках можно увидеть, что детей одевают в форму российско образца.