В крымских санаториях детей одевают в военную форму 4.11.2018, 19:24

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В сети возмутились новыми «военными стандартами» в санаториях Крыма.

В оккупированном Крыму детей в оздоровительных санаториях одевают в военную форму. Соответствующие фото опубликовали в Twitter на странице RoksolanaToday&Крым, пишет «Униан».

Евпатория

Что очень интересное

А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?https://t.co/Pfuszm3vHp pic.twitter.com/ckmNNckhv3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 ноября 2018 г.

"Евпатория. Что очень интересное. А на детский курорт детей без военной формы просто не пускают теперь?" - прокомментировали фото. Так на снимках можно увидеть, что детей одевают в форму российско образца.