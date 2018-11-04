В России бедность опускает занавес 4.11.2018, 19:32

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Отдых за границей смогли позволить себе 5% россиян.

Подавляющее большинство россиян во время летнего отпуска не выезжали за границу, и только 5% граждан смогли отправиться за рубеж, выяснили в "Левада-центре", finanz.ru.

Россияне провели каникулы дома (18%) или на даче и садовых участках (24%), на Черноморском побережье Кавказа и в других поездках по стране (11%), показал октябрьский опрос.

Каждый пятый и вовсе остался без летних каникул. В ходе опроса 18% респондентов пожаловались на то, что им летом не удалось никуда поехать из-за отсутствия денег на путешествия. Еще 5% отказались от отпуска, чтобы подработать. Активно отдыхали за границей только жители Москвы и респонденты с высоким потребительским статусом, констатирует социолог "Левада-центра" Карина Пипия.

По данным Ростуризма, за весь 2017 год россияне совершили 39,6 млн поездок за рубеж против 31,6 млн в 2016-м. Те, кто предпочитает отдых за рубежом, довольно часто берут отпуск осенью и весной, добавляет политолог Антон Хащенко.

Россиянам тяжело "наскребать" деньги на отпуск в условиях, когда падение реальных доходов населения продолжается по закрученной вниз спирали четвертый год подряд. Так, доходы сентября-2018 оказались на 1,5% ниже показателя за сентябрь 2017 года, который в свою очередь был на 0,9% меньше цифры за сентябрь 2016-го. В сентябре 16-го россияне оказались на 2,5% беднее, чем в том же месяце 2015-го, когда их доходы упали на 4,7% по сравнению с 2014-м. В августе 2018 года кошельки россиян похудели на 0,9%.