Ученые про возраст лодки, которую достали из Немана: Дуб рос еще при Миндовге 4.11.2018, 19:42

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Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Увидеть човен можно будет в Музее древнебелорусской культуры в Минске.

Совсем недавно СМИ писали о лодке, которую археологи, водолазы и белорусские джиперы достали из Немана. Предполагали, что ей как минимум 200 лет, пишет kp.by. Оказалось, аж 500! А дерево, из которого выдолблен човен, росло еще при короле Миндовге. По кольцам на стволе ученые выяснили, что самое позднее, когда срубили дуб, это промежуток между 1500 - 1510 годами. Учитывая, что дубу было лет 300, начал он расти еще во время зарождения Великого княжества Литовского.

Лодка сделана из дуба

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Это дерево - свидетель целого ряда знаменательных исторических событий, которые произошли на территории нашей страны, - говорит научный сотрудник Института истории НАН Беларуси Сергей Линевич. - Мы определили, что лодка сделана из дуба, за время нахождения в воде он хорошо проморился. Сразу было очевидно, что ему минимум 200 лет.

Сейчас лодка ждет транспортировки во дворе Академии наук - стоит под полиэтиленом на восьми металлических бочках.

По кольцам на стволе ученые выяснили, что самое позднее, когда срубили дуб, это промежуток между 1500 - 1510 годами

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Спасибо клубу любителей внедорожников, которые нам предоставили бочки, - говорит Сергей Линевич и рассказывает о будущем лодки-долбленки. - Мы нашли ангар в Ботаническом саду, манипулятором перевезем лодку туда - там она будет сохнуть минимум до весны. Но ангар большой, нужна будет специальная конструкция, потому что лодка должна находиться в температуре не ниже нуля.

Сейчас лодка ждет транспортировки во дворе Академии наук

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На улице, по словам археолога, лодка может находиться, пока не начнутся морозы.

- Нельзя, чтобы дерево быстро сохло, лучше ему находиться во влажной среде. Если оно высыхает быстро, трескаются волокна, - объясняет специалист. - Если положить лодку на землю, в дождливую погоду она будет гнить снизу. А так, когда стоит на бочках, под нее можно подлезть и нормально обработать антисептиком.

Когда лодка высохнет, древесину закрепят специальным составом и будут ставить в экспозицию

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда лодка высохнет, древесину закрепят специальным составом и будут ставить в экспозицию. Увидеть ее можно будет, скорее всего, в Музее древнебелорусской культуры в Минске.