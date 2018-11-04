США восстанавливают санкции против Ирана 4.11.2018, 19:55

Америка заявляет, что целью санкций - радикальное изменение политики иранских властей.

Администрация Дональда Трампа объявила о восстановлении санкций против судоходного, финансового и энергетического секторов Ирана. Это вторая серия восстанавливаемых ограничительных мер против Тегерана, сообщает «Голос Америки».

В настоящее время Иран переживает экономический кризис. Курс национальной валюты упал до 145 тысяч риалов за один доллар – в то время, как год назад он составлял 40,5 тысяч риалов за доллар. Экономический хаос привел к массовым антиправительственным протестам в конце прошлого года. Сообщается, что в результате выступлений почти 5 тысяч человек были арестованы, а по меньшей мере 25 человек – убиты.

США заявляют, что целью санкций является не свержение правительства, а радикальное изменение политики иранских властей, в том числе касающейся поддержки региональных группировок боевиков и разработки баллистических ракет дальнего радиуса действия.

Трамп принял решение о восстановлении санкций накануне трудных промежуточных выборов, которые могут изменить баланс сил в Конгрессе. Он разместил в «Твиттере» свою фотографию с подписью «Санкции близко», выполненную в стилистике телесериала «Игра престолов» телекомпании HВО.