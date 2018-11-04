БАТЭ стал 15-кратным чемпионом Беларуси 4.11.2018, 20:05

Борисовский футбольный клуб стал чемпионом за три тура до финиша.

В матче 27 тура чемпионата БАТЭ победил «Неман» (1:0) и за три тура до финиша стал 15-кратным чемпионом Беларуси, пишет by.tribuna.com.

С 2006-го года борисовчане неизменно выигрывают золотые медали. Таким образом, БАТЭ оформил 12-е чемпионство подряд.

Напомним, в начале сезона команду возглавил Олег Дулуб. В июне специалист был уволен с формулировкой «за неудовлетворительные результаты». Команду принял Алексей Бага, работавший в штабе Дулуба, и привел борисовчан к золотым медалям.