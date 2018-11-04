Россия устраивает новый спектакль 4.11.2018, 20:14

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Да еще и с участием Эрмитажа.

В Москве сообщили, что российский Эрмитаж подготовил проект дополнения списка объектов наследия ЮНЕСКО, в который вошел Южный берег Крыма, пишет украинский журналист Виталий Портников для Крым.Реалии .

Эти действия подаются в российских СМИ как обычная рутинная работа – мол, вот, еще одна важная часть российского культурного наследия должна стать охраняемой зоной ЮНЕСКО. И Южный берег Крыма заслуживает такого признания не меньше, чем исторический ансамбль Санкт-Петербурга, уже включенный в список мирового наследия.

Все это, конечно, замечательно. Вот только Санкт-Петербург – это Россия. А Южный берег Крыма – оккупированная и впоследствии аннексированная территория Украины. И никаких шансов попасть в список российского наследия у него попросту нет.

Нельзя сказать, что в Москве об этом не знают. Знают. После аннексии Крыма ЮНЕСКО вынужденно прекратило контакты с музейным комплексом в Херсонесе Таврическом – что, кстати, дало возможность российским властям приступить к планомерному нарушению статуса заповедника как объекта культурного наследия ЮНЕСКО. Была заморожена процедура предоставления статуса таких объектов Ханскому дворцу в Бахчисарае и Воронцовскому дворцу в Большой Ялте, инициированная еще до аннексии.

И это совершенно логичные действия. Крым, с точки зрения международного права, – украинская территория, на которой страна-суверен не осуществляет контроль из-за оккупации другим государством. И ни один объект его культурного наследия нельзя внести в списки. Как нельзя осуществлять контроль за состоянием уже внесенных объектов – потому что отвечать за этот контроль должна Украина. А у нее такой возможности попросту нет. И ничего необычного, ничего "русофобского" – как о том кричат российские пропагандисты – в этом подходе ЮНЕСКО нет. Знаменитые достопримечательности в северной части Кипра тоже не входят в списки ЮНЕСКО. По той же простой причине. С точки зрения международного права, север Кипра – территория Республики Кипр, которая не осуществляет над ним контроль. А значит, никакого ЮНЕСКО.

Тогда зачем же Россия устраивает спектакль, да еще и с участием Эрмитажа? Зачем предлагать то, что заведомо обречено на провал?

В этом, по-моему, нет никакой ошибки. А есть пропаганда, рассчитанная, главным образом на самих россиян и население оккупированных территорий. Их необходимо убедить, что Крым – это такая же территория России, как Москва или Воронеж. Что по поводу Крыма можно обращаться в международные организации, даже если российские заявки будут отклонены. Потому что отказ рассматривать такие заявки – проблема международных организаций, а не России.

Но в этой пропагандистской логике все перевернуто с ног на голову. Непризнание Крыма частью Российской Федерации, невозможность нормального развития территории из-за российской оккупации полуострова – это не проблема ЮНЕСКО или любой другой организации. Это, как видим, проблема России. И, прежде всего, проблема самого Крыма, у которого оккупант, похоже, отобрал будущее. И у жителей полуострова, и у его культурного наследия тоже.