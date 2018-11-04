Россияне набивают кошельки чужими деньгами 4.11.2018, 20:36

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Россияне набрали в кредит рекордные суммы.

В прошлом квартале россияне набрали в кредит наличными и на приобретение товаров в торговых сетях рекордные суммы. По оценкам БКИ "Эквифакс", этот показатель стал максимальным за пять лет и достиг 729,6 млрд рублей, пишет finanz.ru.

Аналогичную динамику прослеживают и в БКИ ОКБ (располагает данными по кредитам, выдаваемым Сбербанком). По расчетам этого бюро, показатель превысил почти на 4% выдачи докризисного 2013 года и достиг 1,18 трлн рублей. Средний чек кредита наличными приблизился к 340 тысячам рублей, что является самым высоким значением с третьего квартала 2013 года.

С начала 2017 года общий рост достигается за счет увеличения объемов кредитов наличными суммой более 100 тысяч рублей. Год назад их доля в общем портфеле составляла 87%, а в этом году достигла 92%, отмечает и.о. гендиректора ОКБ Николай Мясников. При этом количество и объемы выдач мелких потребкредитов, в том числе и POS, наоборот уменьшаются, в том числе, из-за последовательных мер регулятора по снижению кредитования высокорисковых заемщиков, говорит эксперт.

Некоторые крупные банков стали предлагать клиентам большие суммы по более низким ставкам, добавляет гендиректор "Эквифакса" Олег Лагуткин. В самих банках также подтверждают рост выдач по всем видам необеспеченного потребительского кредитования, пишет "Коммерсант". За счет удлинения срока кредита до 60 или 72 месяцев человек с зарплатой 50 тысяч рублей уже сейчас может получить беззалоговый кредит более чем на 1 млн рублей, что больше, чем его годовая зарплата, отмечает директор департамента управления рисками "Ренессанс Кредита" Григорий Шабашкевич.

Заметная часть выдач приходится и на рефинансирование ранее взятых кредитов. Если в случае с ипотекой перекредитование - это борьба потребителя за более низкую процентную ставку, то в сегменте потребительских кредитов - это кредиты на обслуживание уже имеющихся долгов, то есть попытка свести концы с концами в ожидании улучшения состояния личных финансов, констатирует руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов. Однако на фоне нерастущих доходов населения и грядущего повышения НДС, а значит, и цен на потребительские товары и услуги рост такого перекредитования несет очень серьезные риски: отсрочка дефолта таким образом - это дефолт с гораздо более серьезной суммой, предупреждает он.

О том, что россияне тонут в кредитном болоте в попытках рассчитаться с долгами, эксперты говорят не первый раз. На этой неделе "Эквифакс" сообщило о том, что в первом полугодии граждане одолжили на покрытие старых долгов рекордные 68,3 млрд рублей потребкредитов, что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом средняя сумма потребительского кредита, который берется на рефинансирование, в январе-июне 2018 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 17% и составила 520 тысяч рублей.

При этом бум потребительского кредитования в России постепенно приобретает все более уродливые очертания. Не имея возможности расплатиться с банками или рефинансировать займы, россияне все чаще обращаются в микрофинансовые организации, одалживая деньги на обслуживание и погашение под сотни процентов годовых.