Видеофакт: Фанаты БАТЭ прорвались на поле праздновать «золото» вместе с командой 3 4.11.2018, 21:07

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Некоторых задерживали стюарды.

В воскресенье БАТЭ досрочно оформил 15-е чемпионство. Кричать «Мы чемпионы» болельщики начали еще до финального свистка, пишет tribuna.com.

Сразу после окончания матча болельщики БАТЭ побежали на поле. Камера АБФФ выхватила один момент непонимания между фанатом и стюардом.

В дальнейшем торжество прошло в атмосфере радости.

Видео от первого лица.

Селфи с Александром Глебом делали прямо на поле.

В какой-то момент капитан БАТЭ Игорь Стасевич взял микрофон и попросил болельщиков «занять свои места, так как будет мероприятие». Фанаты послушались, а вскоре Стасевич держал в руках чемпионский кубок.

Был и чемпионский салют.

Игроки БАТЭ во время салюта встали у фан-сектора, на котором появилось огромное фото Анатолия Капского.