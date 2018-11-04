Анджей Дуда: Мы воплотим мечту наших предков 4.11.2018, 21:20

Президент участвовал в торжествах по случаю 100-летия обретения Польшей независимости.

Президент Анджей Дуда в Закличине под Тарнувом принял в участие в торжествах по случаю 100-летия обретения Польшей независимости.

Дуда заявил, что граждане Польши должны прилагать все усилия для того, чтобы страна соответствовала мечтам наших предков, которые более 100 лет назад сражались за ее независимость, передает «Радио Польша» .

«Сегодня Польша модернизируется, приобретает красивое лицо. Страна будет динамично и благополучно развиваться, также как масштабно и благополучно развивалась Вторая Речь Посполита», - отметил в воскресенье президент Анджей Дуда.

Глава польского государства в Закличине под Тарнувом принял в участие в торжествах по случаю 100-летия обретения Польшей независимости. В декабре 1914 года польские отряды здесь вступили в сражение с австрийскими войсками. «Это было первое большое сражение и первое боевое испытание легионеров Юзефа Пилсудского. Они справились великолепно, отразив наступление австрийских войск», – отметил во время патриотической церемонии президент Анджей Дуда. В этом году 11 ноября Польша отмечает 100 лет со дня обретения вновь независимости. Центральные торжества пройдут в Варшаве.