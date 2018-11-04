В России создадут кибердружины 4 4.11.2018, 21:55

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«Единая Россия» подготовила законопроект.

Теперь, когда я в следующий раз увижу довлатовскую цитату "И все же я хочу спросить: кто написал четыре миллиона доносов?", то буду знать ответ на этот вопрос: кибердружины написали, пишет российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в «Фейсбуке».

"Депутаты Госдумы от "Единой России" подготовили законопроект о создании в России кибердружин, которые смогут вместе с правоохранительными органами выявлять в интернете противоправную информацию, в том числе экстремистского характера".

Стукачом сможет стать любой человек старше 18 лет. Жаль, документа еще нет в думской базе: нельзя узнать, будут ли полагаться кибердружинникам метла и собачья голова. Сочинил законопроект (первый замруководителя парламентской фракции "Единая Россия") Адальби Люлевич Шхагошев – там еще много авторов, но этот очень показателен. На его счету уже есть законопроекты "О патриотическом воспитании", "О совершенствовании мер противодействия терроризму" и "О мерах воздействия на недружественные действия США".

Любовь к родине, как видим, у депутата профессиональная, хоть сейчас в палату мер и весов. И ведь даже ему, Адальби Люлевичу, понятно, что поиск в интернете "экстремизма" – это просто открытая дверь для репрессий. Не боится. Думает, успеет соскочить, потерял чутье за 11 лет просиживания штанов в Думе. Ну что ж, пусть потом не спрашивает, когда под крик "слово и дело государевы" его чекистским крюком подденут за пузо и потащат на расправу. Все это мы уже проходили, пришла пора повторять уроки.